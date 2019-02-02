Senfonide Genç Piyanist Sahne Aldı
1 saat önce
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu genç piyano sanatçısı Mertol Demirelli oldu. Demirelli, piyano notaları ile Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
2002 yılında kurulan Türkiye'de büyük bir üne kavuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuk sanatçısı Mertol Demirelli oldu. Roberto Gianola'nın orkestra şefliğini yaptığı konserde genç sanatçı Mertol Demirelli ve Senfoni Orkestrası Eskişehirlilere müzik ziyafeti verdi. Beethoven'ın Piyano Konçertosu'nubaşarılı bir şekilde seslendiren Demirelli ve Senfoni Orkestrası, konser sonunda ayakta alkışlandı.
Senfoni Orkestrası'nın gelecek hafta programında ise konuk solist Nicolas Koeckert sahne alacak. 8 Şubat Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek konserin orkestra şefi ise Ender Sakpınar olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:05 Kaynak: Bültenler
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