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Senfonide keman gecesi

48 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuğu başarılı keman sanatçısı Bahar Biricik oldu.

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Klasik müzik eserlerini başarıyla seslendiren Biricik, notaları ile Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

2002 yılında kurulan ve Türkiye'nin önemli orkestralarından biri olarak gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının bu haftaki konuk solisti keman sanatçısı Bahar Biricik oldu. Işın Metin'in orkestra şefliğini yaptığı konserin ilk yarısında Biricik Eskişehirli sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı. Eserlerini başarı ile seslendiren Biricik ve senfoni orkestrası konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek haftaki konser programında ise Türkiye'nin önemli piyanistlerinden Gülsin Onay 18 Ekim tarihinde Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda Eskişehirlilerle buluşacak.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:25 Kaynak: Bültenler
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