Son Dakika Haberleri: Senfonide Piyano Notaları Büyüledi

Senfonide Piyano Notaları Büyüledi

57 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konukları genç piyanistler oldu.

Senfonide Piyano Notaları Büyüledi, System.String[]

2002 yılında kurulan ve Türkiye'de büyük bir üne kavuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının bu haftaki konuk solistleripiyano sanatçıları Ece Aksu, Aslıhan Belen ve Tuna Bilgin oldu. Işın Metin'in orkestra şefliğini yaptığı konserde piyano sanatçılar Eskişehirlilere müzik ziyafeti verdi. Beethoven'ın piyano konçertolarını başarı ile seslendiren sanatçılar ve senfoni orkestrası konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek haftaki konser programında ise 9-10 Mart tarihlerinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Senforock bir kez daha Eskişehirlilerle buluşacak. Geçtiğimiz günlerde sadece gişeden bilet satışı yapılan konser'e için yoğun ilgi gösteren ve metrelerce kuyruk oluşturan Eskişehirliler büyük heyecanla konser gününü bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:57 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Türkiye, Güncel
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