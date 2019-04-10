Son Dakika Haberleri: Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" Adana'da Seslendirilecek

Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" Adana'da Seslendirilecek

16 dakika önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Adana turnesi kapsamında "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verecek.

Senfonik Neşet Ertaş Türküleri
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Adana turnesi kapsamında "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, 13 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı etkinlikte, Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosuna, Bengi İspir Özdülger (Soprano), Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Onur Polat (Tenor) ve Mehmet Yılmaz (Bas) solist olarak eşlik edecek.

Programda "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Al Elma Boyanır Mı", "Mühür Gözlüm", "Niye Çattın Kaşlarını", "Dertli Yoldaş", "Zahidem", "Ah Yalan Dünya", "Kesik Çayır Biçilir Mi", "Doyulur Mu", "Dane Dane Benleri Var" ve "Yanıyorum" eserleri yer alacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:31 Kaynak: AA
Mersin, Adana, Neşet Ertaş, Kültür Sanat
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