Senfonik rock şarkılarla

Senfonik rock şarkıcısı Zerrin Mete, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek için evinden canlı yayınla konser veriyor.

Şef Musa Göçmen'in yönetiminde yerli ve yabancı rock şarkılarını senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlamasıyla beğeni toplayan Senforock Orkestrasının solisti Mete, evinde piyanosuyla çalıp söylediği şarkıları, dinleyicilerle sosyal medyadaki hesabından canlı paylaşıyor.

Mete, konserinde kendisini dinleyenlere "Hayat eve sığar." mesajını iletiyor.

Zerrin Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı günlere kavuşmak için belirtilen kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Gönüllü karantina süresi içinde genellikle müzik yaptığını anlatan Mete, dünyanın birçok ülkesinde verdikleri konserleri özlediğini, virüsün bitmesinin ardından müzikseverlerle yeniden buluşmayı umut ettiğini belirtti.

Mete, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için evde kalıp sosyal izolasyonun sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Evde kalınması gerekiyor çünkü virüs temas yoluyla bulaşıyor. Senforock dinleyicilerimizin de talebi üzerine evden canlı yayınla konser vermeyi düşündüm. Katılımın fazla olduğunu görünce bunu haftada bir yapmaya karar verdim. Bu hafta bin kişi beni dinlemiş. Bu çok keyifli. Özellikle bu süre zarfında doğru mesajı vermek görevi sanatçılara düşüyor. Kitleleri doğru yönlendirmek gerekiyor. Evde hayat var. Müzik yap, kitap oku, canlı konserleri dinle. Ben öyle yapıyorum. Sağlıklı günlere sağlığımızı koruyarak ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bunu ancak kendimizi izole ederek başarabiliriz."

Günlük rutin yaşamda yapmak istenilen ancak zaman bulunamayan hobileri hayata geçirmenin tam zamanı olduğunu dile getiren Mete, "Zamanı iyi değerlendirmeliyiz. Hayatın koşuşturması esnasında yapamadıklarımızı yapabiliriz. Aslında ne çok şeyi ertelemişiz. Kitap okumayı, izlenmek üzere satın alınan filmleri izlemeyi, ruhumuzun içindeki melodileri bestelemeyi öğreniyoruz. Buna olumlu taraflarından bakmalıyız." diye konuştu.

Konserler devam edecek

Virüsün tamamen yok olmasının ardından daha farklı bir dünyada yaşanılacağına inandığına değinen Mete, artık doğanın daha çok sevileceğini, çevrenin daha az kirletileceğini, daha sağlıklı yaşamanın öğrenileceğini söyledi.

Mete, "Karantinada olduğumuz süre içinde canlı yayında konserler devam edecek. Buyurun, birlikte müzikle ruhumuzu dinlendirelim. Herkes davetli." dedi.