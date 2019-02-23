Senforock Konseri Yine Büyüledi

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere Eskişehirliler akın etti. Senforock konseri ile Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Senfoni Orkestrası ve konuk solistler dakikalarca ayakta alkışlandı.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Senforock konseri yoğun talep üzerine tekrar sanatseverler ile buluştu. Orkestra Şefi Musa Göçmen'in hazırladığı sıra dışı program ile Senfoni Orkestrası ve konuk solistler seslendirdikleri yerli ve yabancı rock şarkıları ile Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde tüm koltuklar ile merdiven boşluklarının bile dolu olduğu konserde Edip Akbayram, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray gibi usta isimler anıldı.

Orkestra Şefi Musa Göçmen, Eskişehir'in Senfoni Orkestrası'na sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirterek "Eskişehirlilerin yoğun istekleri üzerine ikincisini düzenlediğimiz Senforock konserimiz yine büyük ilgi gördü. Sanata ve sanatçıya büyük kıymet veren bir belediye başkanına sahip olduğunuz için şehir olarak çok şanslısınız. Ben sizin huzurunuzda kendisine Eskişehir'e böyle bir orkestra kazandırdığı için yürekten teşekkür ediyorum. Konuk solistlerimiz Bora Biçer, Murat Çayır, Cihan Şekercioğlu, Selçuk Keskingöz, Zerrin Mete'ye ve Rock Band orkestrasına teşekkür ediyorum" dedi.

Konser sonrasında Senfoni Orkestrası ve Senforock grubunu tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen "Eskişehirli sanatseverler sanata ve sanatçıya büyük destek veriyor. Orkestra şefi Musa Göçmen ve solistlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere müzik dolu bir akşam yaşattılar. Hemşerilerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda 9 Mart tarihinde tekrar bu grubu Eskişehir'de ağırlayacağız" dedi.