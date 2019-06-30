Son Dakika Haberleri: Şengider güven tazeledi
Son Dakika Güncel Haber

Şengider güven tazeledi

1 saat önce

Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider güven tazeledi.

Şengider güven tazeledi, System.String[]
Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider güven tazeledi.

Burhaniye Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Genel Kurula ilginin fazla olduğu gözlenirken, tek liste olarak gidilen seçimlerde Burhaniye Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider güven tazeledi. Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider, "Burhaniye'deki amacımız demokratik ve yerel sorunlarımızın halledilmesinde örgütlenmek ve bu örgütlü mücadeleyle yerel yönetime destek olmak. Burhaniye'de birçok sorunumuz vardı. Bunların başında çevre sorunları geliyordu. Körfezimizin her hangi bir noktasındaki bir kirlilik bütün körfeze yayılmaktadır. Hepimizi kirlilik ile karşı karşıya getirmektedir. Bizler bunların hepsi ile tek tek ilgileniyoruz" dedi.

Yapılan seçimler sonrası 55 oy ile 12 kişilik yeni yönetim kurulu oluşturuldu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:08 Kaynak: İHA
Kent Konseyi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç cinayet sonrası sanatçı Feridun Düzağaç'tan 2 önemli iddia Saadet Partili vekil: Ceza ve Mercan Dede Meclis'te konser versin CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi Bakan Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:14:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şengider güven tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]