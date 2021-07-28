Üye Girişi
Şengül: "BUTTİM'i marka hâline getireceğiz" - Son Dakika

Şengül: "BUTTİM'i marka hâline getireceğiz"

28.07.2021 11:48
Şengül:

BUTTİM İşletme Kooperatifi'nin 2019 mali genel kurulu ve 2020 olağan genel kurulu yapıldı.

BUTTİM İşletme Kooperatifi'nin 2019 mali genel kurulu ve 2020 olağan genel kurulu yapıldı. Başkan Sadık Şengül, BUTTİM'i marka haline getirmek için tempoyu artırdıklarını söyledi.

S.S. Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret ve Alışveriş Merkezi İşletme Kooperatifi'nin 2019 yılı mali genel kurulu ve 2020 yılı olağan genel kurulu, Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kooperatif faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda, pandemi sonrası başlayan normalleşme sürecinde yapılacaklar kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıdakat maliki olmayan eski üyelerin ihraç edilmesi ve yeni kat maliklerinin kooperatif üyeliğine alınması kararı da verildi.Olağan Genel Kurul'da yeniden Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeleyen BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, "Daha güzel bir BUTTİM için yönetim kurulumuzla birlikte merkezimizi değerli bir marka haline getirebilmek için yeni dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

BUTTİM'i ülkemizin sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve açıkçası söylemek gerekirse önümüzü göremediğimiz bir sürecin de içerisindeyiz. Bu yüzden öncelikle BUTTİM; Bursa, ülkemiz ve bütün dünya için sağlık diliyorum. Hedefimiz, üyelerimizin de katkılarıyla BUTTİM'in değerine değer katmak. Üyelerimize örnek olacak bir yönetim bırakmayı amaçlıyoruz. Yönetim kurulumuz ile birlikte bu yolda hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğimize inancımız tam" şeklinde konuştu.

Tek liste ile gidilen seçimde yönetim kurulu üyeleri olarak Sadık Şengül, Mehmet Emin Tamam ve Mehmet Okur seçildi. Denetim kurulu üyeleri ise Gülten Demir, Sadettin Garip ve Necmi Kasapoğlu'ndan oluştu. - BURSA

Şengül: BUTTİM'i marka hâline getireceğiz
Şengül: BUTTİM'i marka hâline getireceğiz

alışveriş merkezi, Kooperatif, Ticaret, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şengül: 'BUTTİM'i marka hâline getireceğiz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı 13:24 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı 13:21 "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi 12:07 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 11:22 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı 10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı 10:48 Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

Son Dakika Haberleri
13:28 Nihat Özdemir'den kulüplere yönelik sert çıkış: Yabancı kuralını bildirmiştik, planınızı ona göre yapsaydınız
13:27 İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
13:23 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı
13:22 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım
13:20 "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek
12:06 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi         
12:10
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
Bir hafta önce camilerden yapılan Bir hafta önce camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı         
11:40
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı         
10:55
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 13:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şengül: "BUTTİM'i marka hâline getireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement