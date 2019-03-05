Son Dakika Haberleri: Şengül'den Soyer'e "Arsa Satışı" Tepkisi

Şengül'den Soyer'e "Arsa Satışı" Tepkisi

1 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in, Seferihisar'daki 3 arsa için ihaleye çıkmasını eleştirdi.

Şengül'den Soyer'e
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in, Seferihisar'daki 3 arsa için ihaleye çıkmasını eleştirdi.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, Sığacık Mahallesi'nde yer alan ve muhammen bedeli 1 milyon 921 bin lira olan 3 arsanın Seferihisar Belediyesi tarafından satılacağını belirtti.

Satış kararı alınan arsaların 3. derece arkeolojik sit alanında yer aldığını savunan Şengül, ilçede turizm ve sağlık tesisi planlı arazilerin bile satışa çıkarıldığını ileri sürdü.

Şengül, şunları kaydetti:

"Sayın Soyer, Seferihisar'da boş arsa görünce dayanamıyor. Kazara İzmir'e başkan seçilirse Konak Meydanı'nı da satar. Sayın Soyer Seferihisar'da ne olduğuna, gelecekte ilçeye ne gibi katkı vereceğine bakmadan her şeyi sattı. Bunların yerine de hiçbir şey konulmadı. Satışlardan belediyenin kasasına milyonlarca lira para girmesine rağmen, nasıl oluyorsa belediyenin borcu da sürekli arttı. Seferihisar Belediyesindeki çalışanların maaşları bile ödenemez duruma geldi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:35 Kaynak: AA

Aydın Şengül, AK Parti, İzmir, Seferihisar, Güncel
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