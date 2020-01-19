Şengül, eski patronunun tacizi nedeniyle kendini asmış - Son Dakika
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Şengül, eski patronunun tacizi nedeniyle kendini asmış

20 dakika önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, oturduğu dairenin balkonunda çamaşır ipin boğazına bağlayıp, kendisini boşluğa bırakarak intihar eden Şengül K.'nin, bıraktığı notta eski patronu tarafından tacizine uğradığını yazdığı belirtildi.

Şengül, eski patronunun tacizi nedeniyle kendini asmış, System.String[]

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, oturduğu dairenin balkonunda çamaşır ipin boğazına bağlayıp, kendisini boşluğa bırakarak intihar eden Şengül K.'nin, bıraktığı notta eski patronu tarafından tacizine uğradığını yazdığı belirtildi. Şengül K.'nin çocukları, annesinin ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri H.Y.'den şikayetçi oldu.

Olay, salı günü saat 03.00 sıralarında Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak çamaşır ipini boynuna bağladı, ardından da kendisini 3'üncü kattan boşluğa bıraktı. Şengül K.'yi balkonda asılı gören apartman sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Şengül K.'yi gören yakınları sinir krizi geçirirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Şengül K.'yi asılı olduğu yerden indirirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül K.'nın öldüğü belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Şengül K.'nin cenazesi toprağa verildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Evli ve 3 çocuk annesi Şengül K.'nin, intihardan önce bir not bıraktığı ortaya çıktı. Notta Şengül K.'nin gelinlikçide çalıştığı dönemlerde, patronu H.Y.'nin kendisine arkadaşlık teklifinde bulunduğunu, teklifi reddedip işten ayrılarak kendi gelinlikçi dükkanını açtığını, ancak H.Y.'nin, kendisini telefonla ve 2 kişi aracılığıyla rahatsız etmeye devam ettiğini yazdığı belirtildi. Notta ayrıca, H.Y.'nin telefonla kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini yazdığı ifade edildi.

Şengül K.'nin çocukları, H.Y.'den şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
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