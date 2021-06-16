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Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi - Son Dakika

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi

16.06.2021 14:21
Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi, System.String[]

MUTLULUK TABLOSUBir süre ayrı kalan ama sonra tekrar bir araya geldikleri ileri sürülen Jenner ile Scott, kızları Stormi'yi de yanlarına alarak bir etkinliğe gitti.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi
MUTLULUK TABLOSU

Bir süre ayrı kalan ama sonra tekrar bir araya geldikleri ileri sürülen Jenner ile Scott, kızları Stormi'yi de yanlarına alarak bir etkinliğe gitti. New York'taki etkinlikte 23 yaşındaki Jenner ile 29 yaşındaki Scott, kelimenin tam anlamıyla bir mutluluk tablosu sergiledi.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi

ÜÇ YAŞINDAKİ STORMI DE ANNE VE BABASINA EŞLİK ETTİ

Etkinliğe, üç yaşındaki kızlarıyla birlikte katılan Jenner ile Scott, bu şekilde yeniden barıştıkları yolundaki iddiaları da doğrulamış oldu. Hatta Travis Scott, bir onur ödülü de aldığı özel gecede teşekkür konuşması yaparken Kylie Jenner'dan "karım" diye söz etti. Ünlü rap'çi Travis Scott konuşması sırasında önce kızına sonrada Jenner'a seslenerek onları sevdiğini söyledi. Scott konuşmasında "Seni seviyorum Stormi ve seni seviyorum karıcığım" diye hitap etti.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi
TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER

People dergisine konuşan bir kaynak, Kylie Jenner ile Travis Scott'ın, kızlarıyla birlikte sahne arkasında mutlu ve sevimli bir aile tablosu sergiledi. Jenner ile Scott, 2020 yılının Ekim ayında yollarını ayırmıştı. Fakat çift, son aylarda sık sık görüşüyordu. Tekrar birlikte oldukları söylentileri de gündemden düşmüyordu.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi
SIK SIK BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENİYORLAR

Travis Scott ile Kylie Jenner hakkında geçen ay "açık ilişki" yaşadıklarına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Fakat, çift bu iddiayı yalanladı.  Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott, son günlerde sık sık birlikte çıktıkları gezintilerde görülüyordu. Jenner ile Scott, son olarak 3 yaşındaki kızları Stormi ile Disneyland'e yaptıkları gezintide görüntülenmişlerdi. Jenner ve Scott, rap'çinin doğum gününü de birlikte kutlamıştı. Son günlerde Kylie Jenner ile Travis Scott, birlikte birçok yere de gittiler. Jenner da sosyal medya sayfasından bu gezilerle ilgili paylaşımlar yaptı.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi

ÜÇ YAŞINDA BİR KIZLARI VAR

Bu arada People dergisinde de genç çiftle ilgili haberinde Jenner ve Scott'ın tam olarak barışmadığını ileri sürdü. Dergiye göre iki genç, ayrılmış olsalar bile birlikte vakit geçiriyorlar. Bunun nedeni de kızları Stormi. Jenner ile Scott, sık sık kızları Stormi için bir araya geliyorlar.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi

İKİSİ DE HAYATINA KİMSEYİ ALMADI

Öte yandan Kylie Jenner ile Travis Scott'ın ilişkilerini bitirdikten sonra hayatlarına kimseyi almadıklarına dikkat çekip çiftin bir araya gelmesinin şaşılacak bir durum olmadığını ileri sürenler de oldu.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi

İLİŞKİLERİ 2017'DE BAŞLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi

'İLİŞKİYE ARA VERDİKLERİNİ' AÇIKLADILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında MET Gala gecesine de birlikte katıldılar. Bir yıl sonra şubat ayında kızları Stormi dünyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaç ay sonra ise yollarını ayırdılar. Kendileri bu durumu "ilişkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi

'ZEVK' SAYISI İÇİN ÖZEL POZLAR VERMİŞLERDİ

Genç çift, ilişkilerine ara vermeden çok kısa bir süre önce yine bir dergiye verdikleri röportaj ve fotoğraflarla gündeme oturmuştu. Jenner ve Scott, Eylül 2019'da Playboy dergisi için ortak bir çalışma yaptı. Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi. Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi
KAPAK POZLARI OLAY OLDU

22 yaşındaki Jenner'ın iddialı pozlar için objektif karşısına geçtiği özel çekim kelimenin tam anlamıyla bir "aile çalışması" oldu. Jenner ile röportaj yapan ve çekimin sanat yönetmenliğini üstlenen kişi sevgilisi Travis Scott, objektifin ardındaki kişi de Jenner'ın yakın arkadaşlarından Sasha Somsonova idi.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi
MUTLU OLDUKLARINI İLERİ SÜRMÜŞLERDİ

Ünlü rap'çi Scott, sevgilisine aşk hayatlarıyla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "Aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin doğumundan sonra çok daha iyi bir hale geldiği" yanıtını verdi. Travis Scott, dergi için yaptığı röportajda "Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlış olduğunun kanıtıyız" karşılığını verdi.

Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi

Kylie Jenner, New York, Travis, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Seni seviyorum karıcığım: Mutluluk tablosu sergiledi - Son Dakika Magazin


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