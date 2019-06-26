Son Dakika Haberleri: Seni seviyorum Türkiye, DATÇA'DA
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Seni seviyorum Türkiye, DATÇA'DA

54 dakika önce

Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında prömiyer yapan oyunu 'Seni Seviyorum Türkiye' kapalı gişe geçirdiği tiyatro sezonunu Datça Tiyatro Festivali ile kapatıyor.

Seni seviyorum Türkiye, DATÇA'DA, System.String[]

SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE, DATÇA TİYATRO FESTİVALİ İLE SEZONU KAPATIYOR

Bu yıl Türkiye'ye odaklananAlmanya 'daki'Das Theater Festival' ini takibenAnkara 'da 'İstanbul Oyunları Festivali ' nde de sahne alan 'Seni Seviyorum Türkiye' , ' Datça Tiyatro Festivali' kapsamında 28 Haziran'da Datçalı sanatseverlerle buluşacak.

Ceren Ercan'ın yazdığı, Yelda Baskın'ın yönettiği Seni Seviyorum Türkiye, bugün bu ülkeyi sevme çabası üzerine bir oyun. Oyunda karakterler; aksayan hayatın akışı içinde "buradayım ve ben de Türkiye'yim" demenin imkânı üzerine bir yolculuğa çıkıyorlar.

Oyunda; Alican Yücesoy, Defne Şener Günay, İrem Sultan Cengiz, Damla Karaelmas, Emre Koç rol alıyorlar. Oyunu koreografisi Melih Kıraç'a, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer'e, kostümleri Selin Ölçen'e, müzikleri Okan Kaya'ya ait.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'da yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl binlerce katılımcıyı ağırlayan vebu yıl da 'Deniz Seviyesinde Tiyatro'sloganıyla yola çıkan festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bakırköy Belediye Tiyatroları oyunlarının kendi sahnelerimizin yanında gerek yurt dışında gerekse yurt içindeki festivallerde büyük ilgi görmesinden ötürü tüm tiyatro emekçilerimize teşekkür ederim"dedi.

Oyunlar, atölyeler, konserler, söyleşiler veperformanslarla26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Datça Tiyatro Festivali'nde , tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:35 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Datça, Türkiye, Güncel
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