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Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti - Son Dakika

Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti

24.07.2021 22:11
Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti, System.String[]

Bir döneme damga vuran Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla gönüllerde taht kuran arabesk müziğinin sevilen ismi Tüdanya'dan üzücü haber geldi. Gırtlak kanserine yakalanan ünlü sanatçı, sesini kaybetti.

Geçen yıl kalp krizi geçiren arabesk müziğinin sevilen ismi Tüdanya, bir süredir gırtlak kanseri ile mücadele ediyor.

SESİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık beş aydır hastanede tedavi gören Tüdanya'dan üzücü haber geldi. Gırtlağı alınan 60 yaşındaki ünlü sanatçının sesini de kaybettiği belirtildi.

Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti

TÜDANYA KİMDİR?

Asıl adı Hatice Döngü olan ve 1961 yılında İzmir Bergama'da dünyaya gelen arabesk şarkıcısı Tüdanya, Türk sanat müziği söyleyerek müzik hayatına başlamıştı. Daha sonra arabesk okumaya başlayan Tüdanya'nın, 1983 yılında piyasaya çıkan "Sıra Sıra Dağlar" albümü 700 bin satmıştı. 1986'da piyasaya çıkan 3. albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" ise 2 milyon satarak rekor kırmıştı. Çok sayıda albüm çıkaran Tüdanya, İzmir Fuarı'nda 11 yıl aralıksız sahneye çıkmış ve şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de rol almıştı.

Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti

Arabesk, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti - Son Dakika Magazin


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