"Seni unutmak istemedim ki" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde seyircisiyle buluşan 'Seni Unutmak İstemedim ki' adlı oyun tiyatroseverlerden tam not aldı.



Aksaray Belediyesinin kültür ve sanat etkinliği kapsamında Kültür Merkezinde sahnelenen 'Seni Unutmak İstemedim Ki' adlı tiyatro oyununa Aksaraylılar yoğun ilgi gösterdi. Trajikomik öğelerin yer aldığı ve zaman zaman seyircilerin kahkahalarla tepki verdiği oyunda kadın erkek ilişkisi ele alındı. 11 yıllık evli bir çiftin içine düştükleri durumun anlatıldığı oyunda kadınların evlilikten beklentileri ve erkeklerin bu isteklerin ne kadarını doğru anlar sorularının cevapları oyunda esprili bir şekilde işlendi. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in eşi Merve Dinçer, oyunu seyirciler arasında izledi. İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel'in izleyici olarak katıldığı oyun sonunda sanatçıların performansları ayakta alkışlandı. - AKSARAY