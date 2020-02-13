"Seni unutmak istemedim ki" İnegöllü sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Seni unutmak istemedim ki' İnegöllü sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Seni unutmak istemedim ki" İnegöllü sanatseverlerle buluştu

6 saat önce

Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelenen "Seni Unutmak İstemedim Ki" isimli yetişkin tiyatro gösterisi, usta oyuncular Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur'un performanslarıyla Bursa İnegöl'de sahnelendi.

Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelenen "Seni Unutmak İstemedim Ki" isimli yetişkin tiyatro gösterisi, usta oyuncular Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ve Ferdi Akarnur'un performanslarıyla Bursa İnegöl'de sahnelendi.


İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahnelenen "Seni Unutmak İstemedim Ki" oyununu İnegöllü sanatseverlerle buluşturdu. Usta oyuncular; Kayra Şenocak, Pelin Öztekin, Dost Elver ile Ferdi Akarnur'un sahne aldığı oyun, Çarşamba akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde izleyiciyle buluştu.


Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, bazı meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı gösteriye, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Oyunda 11 yıllık evliliklerini kurtarma çabasında olan bir çiftin psikodramasını konu alan "Seni Unutmak İstemedim ki" evlilikte kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını doğru anlar? Sorularının cevaplarını esprili bir dille yanıtlıyor. Oyunun senaryosunu ve yönetmenliğini ise yine Kayra Şenocak üstleniyor.


Bazen erkeklerin bazense kadınların gözünden birden fazla hikayenin anlatıldığı "Seni Unutmak İstemedim ki" hemen hemen her evde yaşanan diyalogları ortak bir dille anlatırken ilişkilerde empati, anlayış ve sevginin gücünü seyirciye keyifli bir mizah anlayışıyla aktarıyor. Gösteri sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaağa, "Sizleri İnegöl'de ağırlamaktan çok mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Böyle güzel bir oyunu bizlere sunduğumuz için teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerimize de bu programda bizleri yalnız bırakmadıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşma sonrası Kocaağa, oyunculara İnegöl'ü simgeleyen çini takdim etti. - BURSA

Ferdi Akarnur, Kayra Şenocak, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apple'ın açığından kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı
Shane Larkin: Söylenen olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım oldu Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti

Son Dakika Haberleri
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 15:54:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Seni unutmak istemedim ki" İnegöllü sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]