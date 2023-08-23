'SENİ VURMAYA GELİYORUM' - Son Dakika

'SENİ VURMAYA GELİYORUM'

Son Güncelleme: 23.08.2023 23:54

Zonguldak'ta, Turgut G.'nin evine gittikten sonra Mevlüt S. tarafından tüfekle vurularak yaralanan Emre A.'nın, eve gitmeden önce kız arkadaşı Y.G.'ye 'Seni vurmaya geliyorum' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Öte yandan, öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Turgut G. ve Mevlüt S., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta Turgut G., yeğeni ile ilişkisini onaylamadıkları Emre A. (32) ile telefonla tartıştı. Tartışmanın üzerine Turgut G.'nin evine giden Emre A., Turgut G.'nin arkadaşı Mevlüt S. tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandı. Turgut G. ve Mevlüt S. adliyeye sevk edilirken, Turgut G. adliye girişinde "Ailemi, çocukları korumayacak mıyım?" dedi.

Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Turgut G., yeğeni ile ilişkisini onaylamadığı Emre A. ile telefonda tartıştı. Tartışma üzerine Emre A., Turgut G.'nin yaşadığı eve geldi. Emre A.'nın geldiğini gören Turgut G.'nin yakın arkadaşı Mevlüt S. av tüfeğiyle Emre A.'yı vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre A., ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

"AİLEMİ KORUMAYACAK MIYIM?"

Turgut G. ve Mevlüt S., polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda Mevlüt S., Emre A.'yı vuranın kendisi olduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, birbirlerine kelepçeli şekilde adliyeye getirildi. Turgut G., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ailemi, çocukları korumayacak mıyım?" dedi.

"SENİ VURMAYA GELİYORUM"

Zonguldak'ta, Turgut G.'nin evine gittikten sonra Mevlüt S. tarafından tüfekle vurularak yaralanan Emre A.'nın, eve gitmeden önce kız arkadaşı Y.G.'ye 'Seni vurmaya geliyorum' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Öte yandan, öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen Turgut G. ve Mevlüt S., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'SENİ VURMAYA GELİYORUM' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'SENİ VURMAYA GELİYORUM' - Son Dakika
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