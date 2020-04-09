'Seni yendim corona' Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul'dan güzel haber

Ünlü sunucu sosyal medya hesabında sağlık durumunu anlattı:



"20 gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz. Haber vermesi biraz vakit aldı ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta 'yendim seni corona!' Yendik seni Covid19... Ülkece, dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz. Çok yakında yeni haberlerle görüşmek üzere... "