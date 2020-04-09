Son Dakika › Magazin › 'Seni yendim corona' Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul'dan güzel haber - Son Dakika Magazin
'Seni yendim corona' Corona virüs tedavisi gören Burak Akkul'dan güzel haber
6 saat önce
Ünlü sunucu sosyal medya hesabında sağlık durumunu anlattı: "20 gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık.
Ünlü sunucu sosyal medya hesabında sağlık durumunu anlattı:
"20 gün yoğun bakımda uytulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi'nde Dr Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz. Haber vermesi biraz vakit aldı ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Sonuçta 'yendim seni corona!' Yendik seni Covid19... Ülkece, dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz. Çok yakında yeni haberlerle görüşmek üzere... "
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:56
Son Dakika Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti