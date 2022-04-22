"Senin adına kredi çekilmiş" diyerek dolandıran şahsa 4 yıl hapis cezası - Son Dakika
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"Senin adına kredi çekilmiş" diyerek dolandıran şahsa 4 yıl hapis cezası

22.04.2022 15:56
"Senin adına kredi çekilmiş" diyerek dolandıran şahsa 4 yıl hapis cezası

Kastamonu'da telefonla aradığı vatandaşı, kendisini PTT görevlisi olarak tanıtıp "Senin adına kredi çekilmiş" diyerek dolandıran şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 21 bin 860 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da telefonla aradığı vatandaşı, kendisini PTT görevlisi olarak tanıtıp "Senin adına kredi çekilmiş" diyerek dolandıran şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 21 bin 860 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da ikamet eden İ.E., 2021 yılı Haziran ayında Kastamonu'da yaşayan Z.Ö.'yü cep telefonu ile arayarak kendisini PTT görevlisi olarak tanıttı. Aradığı vatandaşı "Senin adına kredi çekilmiş, bunun için bize para yatırman gerek" diyerek ağına düşüren şahıs, kendisine para göndermesi için Z.Ö.'yü ikna etti. Z.Ö., kendisine verilen banka hesabına 3 bin 50 TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.Ö., emniyete giderek İ.E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İ.E. hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son kez savunma yapan İ.E., suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, 'dolandırıcılık' suçundan İ.E.'yi, 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 21 bin 860 lira adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

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Kastamonu, İstanbul, Kredi, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Senin adına kredi çekilmiş' diyerek dolandıran şahsa 4 yıl hapis cezası - Son Dakika


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