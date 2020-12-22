Senin Bankan 5. yılında 4 milyar TL fona ulaştı - Son Dakika

Senin Bankan 5. yılında 4 milyar TL fona ulaştı

22.12.2020 13:11
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Kuveyt Türk'ün faizsiz dijital bankacılık platformu olarak hayata geçirdiği "Senin Bankan"ın fon miktarı 4 milyar 173 milyon TL'ye ulaştı.

Kuveyt Türk'ün faizsiz dijital bankacılık platformu olarak hayata geçirdiği "Senin Bankan"ın fon miktarı 4 milyar 173 milyon TL'ye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk tarafından şubesiz bankacılık alanında 5 yıl önce kurulan faizsiz dijital bankacılık platformu Senin Bankan, şubeye gitmeden uzaktan banka hesabı açma imkanı sunuyor. Senin Bankan ile müşteriler, Türkiye'nin her yerinde finansal hizmetlerden faydalanabiliyor.

2020 yılında müşteri bazında yüzde 81, fon toplama bazında ise yüzde 206 büyüme sağlayan Senin Bankan'ın fon miktarı 4 milyar 173 milyon TL'ye ulaşırken, Kuveyt Türk'ün tüm dijital müşteri sayısı, Senin Bankan dahil 1,5 milyonu geçti.

"Senin Bankan deneyimiyle şubesiz bankacılığa hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, dijital platformların hayata girmesiyle birlikte müşterilerin beklentilerinin çok değiştiğini, müşterilerin artık diledikleri finansal işlemleri, diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak istediğini belirtti.

Bu talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Senin Bankan ile 5 yıldır müşterilerine şubeye gitmeden hesap açma ve yatırım yapma hizmeti sunduklarını aktaran Uyan, şunları kaydetti:

"Dijital kanallarda finansal hizmetleri en iyi şekilde sunma amacıyla geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde, müşterilerimizin işlemlerini mümkün olduğunca mobile taşımalarına, fatura ödemelerinden kıymetli maden ve döviz alım/satım işlemlerine, para transferinden sigorta ve yatırım işlemlerine kadar birçok işlemi hızlı ve güvenli şekilde yapmalarına imkan tanıyoruz. Senin Bankan ile dijital bankacılık alanında ciddi bir deneyim kazandık.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliği'nin 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece müşteriler, internetten görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik doğrulama yaparak şubeye gitmeden dijital ortamda banka hesabı açabilecek. Senin Bankan ile yakaladığımız dijital bankacılık tecrübesiyle ve güçlü teknik altyapımızla şubesiz bankacılığa hazır olduğumuzu ifade edebiliriz."

Verilen bilgiye göre, yeni nesil trendlere uygun yapılandırılmış tasarımı bulunan Senin Bankan'ın müşterileri hesap işletim ücreti, EFT, havale ücreti gibi masrafları ödemiyor.

Senin Bankan kullanıcıları yüksek kar payı, tüm ATM'lerden ayda 3 defa ücretsiz para çekme ve para yatırma, gece gündüz avantajlı kurlar, masrafsız hesap açma ve yurt dışından ücretsiz para transferi gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor.

Cari Hesap, Altın Hesabı, Turkuaz Katılma Hesabı gibi tüm hesap işlemlerinin yapılabildiği Senin Bankan'da Yatırım Hesabı ve Yatırım Fonu açılarak fonlara, döviz ve hisse senedi piyasalarına yatırım da yapılabiliyor. Diğer Kıymetli Maden Hesapları ile gümüş veya platin de satın alınabiliyor. Ayrıca müşteriler, Senin Bankan Hesap Kart sahibi olarak hesaplarındaki nakdini alışverişte harcarken altın biriktirebiliyor ve çeşitli kampanyalarla sürekli kazanma imkanı elde ediyor.

Kuveyt Türk, Türk Lirası, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Senin Bankan 5. yılında 4 milyar TL fona ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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