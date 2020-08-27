"Senin de bir dikili ağacın olsun" kampanyası - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Trakya oda - borsaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Sanayici

İş Adamları Derneği işbirliği ile yangınlarda tahrip olan yerlerin ağaçlandırılması ve yeni ormanların kurulması için

başlatılan "Senin de bir dikili ağacın olsun" kampanyası sona erdi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 3 bin 243 ağacın Edirne ve bölgeye yeniden kazandırılacağını belirtti.

Ormanların ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu, doğal afetleri, sellerin, taşkınları önlediğini ve barajların ekonomik ömrünü uzattığını anlatan Zıpkınkurt, "Yeraltı sularının oluşmasına da yardım eden ve daha nice faydaları olan ormanların yanmaması, zarar görmemesi aksine daha çok ağaçlandırılma yapılması gerektiği düşüncesi ile öncüsü olduğumuz kampanyada sona gelmiş bulunmaktayız. Başta bizimle birlikte bu yola çıkan Trakya oda ve borsaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve EDSİAD olmak üzere bölgemizin yeniden ağaçlandırılmasına destek vermek üzere kampanyaya katkı sağlayan üyelerimiz, vatandaşlarımız ve halkımıza destekleri ve duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz." dedi