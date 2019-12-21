'Senin derdin benim derdim' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Senin derdin benim derdim' projesi - Son Dakika

'Senin derdin benim derdim' projesi

6 saat önce

'Senin derdin benim derdim' projesi kapsamında müftülük personelleri yatağa bağımlı ve engelli kişileri evlerinde ziyaret ediyor.

'Senin derdin benim derdim' projesi, System.String[]

'Senin derdin benim derdim' projesi kapsamında müftülük personelleri yatağa bağımlı ve engelli kişileri evlerinde ziyaret ediyor.


Adıyaman Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu 'Senin derdin benim derdim" projesi kapsamında, Adıyaman'da yatağa bağlı olarak yaşamaya çalışan, yatalak ve engelli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.


İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen hocamız, İl Koordinatörü Uzman İsmail Gün ve Uzman Ramazan Taş ziyaretleri gerçekleştirdi.


Özmen, Adıyaman İl Müftülüğü olarak il genelinde ziyaretlerin devam edeceği ifade etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:07 Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
20:07 Ümraniye'de polise ateş edilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
20:06 Zeytinburnu'nda tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti - Son Dakika
20:05 Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Son Dakika
20:04 İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:11:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Senin derdin benim derdim' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]