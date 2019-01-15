"Senin doların doların varsa, Türk milletinin de imanı var"
1 saat önce
Trump'un Türkiye ile ilgili mesajını ağır sözlerle eleştiren Bahçeli, "ABD Başkanı PKK/PYD/YPG'yi Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak görüyorsa, bu su katılmamış alçaklık, su götürmemiş küstahlıktır.
Trump
'un Türkiye
ile ilgili mesajını ağır sözlerle eleştiren Bahçeli, "ABD
Başkanı PKK/PYD/YPG'yi Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak görüyorsa, bu su katılmamış alçaklık, su götürmemiş küstahlıktır. Senin doların varsa Türk miletinin imanı var..." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:49
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