Son Dakika Haberleri: "Senin doların doların varsa, Türk milletinin de imanı var"

"Senin doların doların varsa, Türk milletinin de imanı var"

1 saat önce

Trump'un Türkiye ile ilgili mesajını ağır sözlerle eleştiren Bahçeli, "ABD Başkanı PKK/PYD/YPG'yi Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak görüyorsa, bu su katılmamış alçaklık, su götürmemiş küstahlıktır.

Trump'un Türkiye ile ilgili mesajını ağır sözlerle eleştiren Bahçeli, "ABD Başkanı PKK/PYD/YPG'yi Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak görüyorsa, bu su katılmamış alçaklık, su götürmemiş küstahlıktır. Senin doların varsa Türk miletinin imanı var..." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:49 

Ekonomi
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