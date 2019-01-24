Senin Fikrin Bizim Geleceğimiz" Projesi Öğrencilere Işık Tutuyor

Trabzon
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesindeki Ar-Ge Birimi, gençlerin fikirlerine ışık tutuyor.
"Senin Fikrin Bizim Geleceğimiz" projesi kapsamında fikir ya da projesi olan öğrencilere, alanında uzman öğretmenler tarafından destek veriliyor. Öğrencilerin başvuruları, http://trabzonarge.meb.gov.tr/seninfikrin/ adresinden alınıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş
, yaptığı yazılı açıklamada, Ar-Ge birimi olarak son yıllarda büyük atılım yaptıklarını belirterek, gençlere daha fazla dokunabilmek, onları gelecekle ilgili hayal kurabilen, kurduğu hayali tasarlayan, tasarladığı ürünü gerçekleştirebilen ve en önemlisi problem çözebilen bireyler olarak yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.
Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi incelendiğinde sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bireyin okul öncesi eğitimi ile üniversite eğitimi arasında köprü kurmanın, onları derslerle boğup sosyal ve sportif faaliyetlerden uzaklaştırmamanın, günümüz ve geleceğimizin vazgeçilmezi olan dijital becerilerle donatmanın, tasarım beceri atölyeleri ile yeteneklerini keşfedip geliştirmelerini sağlamanın önemi çok net bir şekilde görülmektedir. Vizyonumuzun 2023 Eğitim Vizyonu ile örtüşüyor olması bizi ayrıca mutlu etti. Bizim tüm gayretimiz, bizim geleceğimiz olan gençlerimiz içindir."
İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve proje sorumlusu Mesut Kaş ise tüketen değil üreten toplum olma yolunda, engelleri birer birer aşarak emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının sonunda gençlerimizin milli teknoloji hamlesine faydalı olacak fikirlerinin ve projelerinin olduğunu fakat bunları hayata geçirebilecek imkanlarının olmadığını tespit ettik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi olarak halihazırda birçok öğrencinin projesine destek verdik." ifadelerini kullandı.
Kaş, projesi ya da bir fikri olan öğrencilere ulaşmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yalnız bu destek ve imkanlardan haberdar olmayan il genelindeki öğrencilerimizin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Bu proje ile il genelindeki tüm öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Proje kültürünün ve eğitim sisteminin olmazsa olmazları arasında olması için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.