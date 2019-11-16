Son Dakika Haberleri: Senirkent Belediyesi'nden 'Coğrafi işaret' atağı
Son Dakika Güncel Senirkent Belediyesi'nden 'Coğrafi işaret' atağı - Son Dakika

Senirkent Belediyesi'nden 'Coğrafi işaret' atağı

6 saat önce

Isparta'nın Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, banak, bamya, samsa, üzüm ve pekmez için coğrafi işaret başvurusu için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Senirkent Belediyesi'nden 'Coğrafi işaret' atağı, System.String[]

Isparta'nın Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, banak, bamya, samsa, üzüm ve pekmez için coğrafi işaret başvurusu için çalışmalara başladıklarını açıkladı.


Isparta'da gül çiçeği, gül yağı ve Uluborlu Banağı coğrafi işaretli ürünlerin başında yer alırken, Senirkent Belediyesi de mutfak kültürüne ve değerlerine sahip çıkarak, kendi yöresine has ürünlere coğrafi tescil yaptırmak istiyor.


Coğrafi işaretli ürünler Türkiye'de büyük önem taşırken, özellikle gastronomi turizmine yön veren coğrafi işaret için herkes kendi değerlerini ön plana çıkarmaya çalışıyor.


Belediye, ünlü yemeği banak başta olmak üzere; bamya, samsa tatlısı, üzüm ve pekmez için çalışma başlattı. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması için dosya hazırlanıyor. - ISPARTA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak
Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Engelli öğrenciye tekme tokat dayak atmıştı; kendisini böyle savundu: Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için spordan men ettim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:23:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Senirkent Belediyesi'nden 'Coğrafi işaret' atağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]