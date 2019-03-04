Son Dakika Haberleri: Senirkent'te Elma Tanzimi Memnuniyeti

Senirkent'te Elma Tanzimi Memnuniyeti

1 saat önce

Isparta'nın Senirkent ilçesinden Ankara'ya yapılan 10 kamyonluk elma tanzimi sevkiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Senirkent'te Elma Tanzimi Memnuniyeti, System.String[]
Isparta'nın Senirkent ilçesinden Ankara'ya yapılan 10 kamyonluk elma tanzimi sevkiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde talimat verdiği Isparta'da 400 bin ton elmanın tanzimi ile ilgili Senirkent ilçesinde de sevkiyat başladı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde 3 bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposunda tanzimin ilan edilmesinin ardından, Ankara'ya yaklaşık 10 kamyonluk elma sevkiyatı yapıldığı öğrenildi. İlçedeki tanzim hareketliliğinin üreticiyi memnun ettiği kaydedildi.

Senirkent'te özel bir soğuk hava deposu müdürü Ziraat Mühendisi Ertan Aslankan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi sonrasında ilçelerindeki üreticinin soğuk hava deposunda bekleyen elmaları konusunda umutlandığını söyledi. Aslankan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi sözünü tutarak, üreticimizin yanında ve destek olduğunu gösterdi. Tanzim ile ilgili verdiği talimat sonrasında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de gayretleriyle elmalarımızın sevkiyatları başladı. Şu ana kadar Ankara'ya yaklaşık 10 kamyon elma gönderdik. Senirkent ilçemiz ve üreticilerimiz adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu konuya katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Isparta, Senirkent, Ekonomi
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