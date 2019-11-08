Son Dakika Haberleri: Senirkent'ten üzümlü pullarla tanıtım atağı
Son Dakika Güncel Senirkent'ten üzümlü pullarla tanıtım atağı

Senirkent'ten üzümlü pullarla tanıtım atağı

6 saat önce

Isparta Senirkent Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacı ile 8 farklı pul bastırdı.

Senirkent'ten üzümlü pullarla tanıtım atağı, System.String[]

Isparta Senirkent Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacı ile 8 farklı pul bastırdı.


Belediye, Senirkent'in tanıtımı için farklı çalışmaları hayata geçirerek, kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere, kurumsal pul uygulamasına geçti.


Posta pullarını PTT Pazarlama ve Satış Şefi Refik Özpunar, Pazarlama ve Satış Sorumlusu Hüseyin Devecioğlu tarafından Belediye Başkanı Kadir Heybeli'ye makamında takdim edildi. Senirkent'in meşhur üzümü de pullarda görsel olarak yer aldı - ISPARTA

Senirkent, Isparta, Posta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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