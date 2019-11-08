Senirkent'ten üzümlü pullarla tanıtım atağı
6 saat önce
Isparta Senirkent Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacı ile 8 farklı pul bastırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Isparta Senirkent Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacı ile 8 farklı pul bastırdı.
Belediye, Senirkent'in tanıtımı için farklı çalışmaları hayata geçirerek, kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere, kurumsal pul uygulamasına geçti.
Posta pullarını PTT Pazarlama ve Satış Şefi Refik Özpunar, Pazarlama ve Satış Sorumlusu Hüseyin Devecioğlu tarafından Belediye Başkanı Kadir Heybeli'ye makamında takdim edildi. Senirkent'in meşhur üzümü de pullarda görsel olarak yer aldı - ISPARTA
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