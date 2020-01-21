Şeniz'e köşkün kapıları kapandı! Zalim İstanbul 27. Bölümde neler oldu? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şeniz'e köşkün kapıları kapandı! Zalim İstanbul 27. Bölümde neler oldu? - Son Dakika Magazin

Şeniz'e köşkün kapıları kapandı! Zalim İstanbul 27. Bölümde neler oldu?

6 saat önce

Damla, babası Agah'ın neden annesini köşkten attığını anlamaya çalışır. Geride kalanlara nedenini sorar; fakat, kimse konuşamaz. Bu sırada Şeniz, müştemilata sığınmıştır.

Şeniz'e köşkün kapıları kapandı! Zalim İstanbul 27. Bölümde neler oldu?, System.String[]

Damla, babası Agah'ın neden annesini köşkten attığını anlamaya çalışır. Geride kalanlara nedenini sorar; fakat, kimse konuşamaz. Bu sırada Şeniz, müştemilata sığınmıştır. Seher olayı anlamamıştır; ama, düşene yardım etmek kanında vardır. Agah, Şeniz'in hala köşk sınırlarında olduğunu öğrenince daha da öfkelenir. O müştemilata gittiği sırada Ceren, Damla'ya Nedim ile ilgili Şeniz'in yaptıklarını anlatır. Belgeleri gösterir. Damla gördüklerine inanmaz ve annesi Şeniz'in haksızlığa uğradığın düşünmeye devam eder. Bu olayın sebebi olduğunu düşündüğü Nedim'e yüklenir. Sonrasında Agah, Şeniz'i müştemilattan aldığı gibi sokağa atar.


Anne, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:42 
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