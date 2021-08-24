Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak

Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile Görüşen Şakir Şenkalaycı, ""Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayelerinde 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde MXGP OF TURKEY Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı Afyonkarahisar'da yapılacak. Bu şampiyonada Gönen Belediyesi adına yarışacağım. Gönen'i ve Gönen Belediyesi'nin adını dünyaya duyurmuş olacağım" dedi. - BALIKESİR

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