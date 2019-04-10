Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir Göreve Başladı
32 dakika önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şenkaya Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Yavuz Bedir, mazbatasını alarak göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:35 Kaynak: AA
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şenkaya
Belediye Başkanı seçilen AK Parti
'li Yavuz Bedir
, mazbatasını alarak göreve başladı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tuğba Pehlivan'den mazbatasını alan Bedir, burada yaptığı konuşmada, ilçe halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, ilçenin sorunlarını bildiğini ve çözümü için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.
Bedir, daha sonra Şenkaya Belediyesine geçerek görevine başladı.
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