Şenkaya Belediyesi ilçe merkezinde maske dağıttı - Son Dakika

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir , "Zabıtalarımız ve polislerimiz ilçe Merkezinde ve Mahallerimizden gelen vatandaşlarımıza Maske dağıtımı yapıldı. Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Covid 19 virüsünü hafife almayalım mücadele edelim" dedi. - ERZURUM

Son günlerde yapılan testler sonucunda Covid-19 vakasının arttığı gözlenirken Şenkaya Belediyesi Zabıta ekipleri ve Şenkaya İlçe Emniyet müdürlüğü personeli ilçe merkezinde Mahallelerden gelen vatandaşlara maske dağıttı vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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