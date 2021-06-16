Şenkaya Belediyesi'nden çiftçiler için yoğun mesai - Son Dakika

Şenkaya Belediyesi, üretici çiftçilere yönelik için gece gündüz demeden yoğun mesai harcayarak çiftçilerin sorunlarını gidermeye çalışıyor.

Göreve geldiği günden itibaren belediye hizmetlerinin yanında istihdam sağlayıcı tesislerin ve eksik olan devlet yatırımlarının gerçekleşmesi konusunda yoğun mesai harcayan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir; "Üreticilerimiz için büyük önem taşıyan köy, yayla, mezra farketmeksizin çiftçi ve üreticinin hayvan sulama hatları, sıvatlar mera yolları, sulama kanalları, hayvan barınak ağılları ve daha birçok hizmette her daim üreticimizin yanındayız, üretici varsa biz varız" dedi. - ERZURUM