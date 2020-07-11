Şenkaya Belediyesi Proje Destek Birimi kurdu - Son Dakika

Şenkaya Belediyesi Proje Destek Birimi kurdu

Şenkaya Belediyesi tarafından Proje Destek Birimi kuruldu.

Şenkaya Belediyesi tarafından Proje Destek Birimi kuruldu. Vatandaşlara kurslar ve projeler hakkında bilgiler verildi. Birimle ilgili vatandaşların devletin vermiş olduğu hibe destekli projelerden yararlanmasını sağlıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "Şenkaya Belediyesi olarak kurmuş olduğumuz Proje Birimi vatandaşlarımızın yararına ajansları ve kurumların hibeli projelerini takip edip şartları uyan vatandaşlarımıza kurs, belge ve takip aşamasında destek vererek ilçemizin en üst düzeyde projelerde yararlanmasını sağlamaktadır. Bugün İŞKUR kapsamında engelli ve hükümlülere yönelik hibe programında yararlanmaları için gerekli toplantı ve dosyaları hazırlanıp İŞKUR Müdürlüğüne teslim edildi" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Yavuz Bedir, Şenkaya, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şenkaya Belediyesi Proje Destek Birimi kurdu - Son Dakika
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