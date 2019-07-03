Son Dakika Haberleri: Şenkaya Belediyesinden örnek davranış
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Şenkaya Belediyesinden örnek davranış

2 saat önce

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri örnek davranışta bulunarak kan bağışında bulundular.

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Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri örnek davranışta bulunarak kan bağışında bulundular.

Belediye Başkanı Yavuz Bedir, önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirerek, kan bağışı kampanyasına destek oldu. Başkan Bedir, gönüllü kan bağışçısı olurken, ilçeye gelen Kızılay'ın mobil kan bağışı aracında meclis üyeleri kan bağışında bulundular.

Kayıt formlarını dolduran Meclis üyeleri ve vatandaşlar tek tek bağış yaparak kan vermenin ne kadar önemli ve kutsal bir görev olduğu dile getirdiler.

Başkan Bedir, "Bizlerin yapmış olduğu kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Bu yüzden herkesin en az yılda bir kez kan bağışlaması gerekiyor" dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:08 Kaynak: İHA
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