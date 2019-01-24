Şenkaya'da Hayvan Dolandırıcılığı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 61 adet büyükbaş hayvanlarını satan 14 çiftçi, dolandırıldıklarını iddia etti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 61 adet büyükbaş hayvanlarını satan 14 çiftçi, dolandırıldıklarını iddia etti.



Şenkaya'ya bağlı Ormanlı Mahallesinden Öner Acar, Rize'nin Kalkandere ilçesinden gelen ve hayvanlarını satın alan bir kişinin kendilerini dolandırdığını ileri sürdü. Şüphelinin, Ormanlı ve civar mahallelerden toplamda 14 çiftçiden 61 adet büyükbaş hayvanı satın aldığını ve geçtiğimiz Nisan ayından bu yana parasını ödemediğini belirten Öner Acar, "Bu şahıs bizleri dolandırdı. Hayvanları satın alıp sözde 10-15 gün sonra parasını ödeyecekti geçen zaman diliminde herhangi bir ödeme yapmadı. Kalkandere'ye paranın peşine gidenleri de tehdit edip kovdu. Jandarmaya ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Konu tahkikat aşamasında" diye konuştu. - ERZURUM

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