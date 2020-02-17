Şenkaya'da 'Hızek Festivali' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediye Başkanlığı, Şenkaya Doğa Sporları Kulübü ve Şenkaya Spor Kulübün tarafından Şen-Kay Hızek festivali etkinlik olarak yapıldı.



Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "Ülkemizdeki son günlerde Yaşanan Afatlar ve Şehitlerimizden dolayı Hızek Festivalimizi etkinlik olarak yaptık. Geleneksel kış etkinliğimiz hızek kayma sporu yoğun katılımla eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Şenkaya Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde her alandaki sosyal etkinlikleri destekleyerek yeni projelerle vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve çocuklarımızın yüzünde gülücük oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM