Son Dakika › Güncel › Şenkaya'da 'Hızek Festivali' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Şenkaya'da 'Hızek Festivali' etkinliği düzenlendi
7 saat önce
Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediye Başkanlığı, Şenkaya Doğa Sporları Kulübü ve Şenkaya Spor Kulübün tarafından Şen-Kay Hızek festivali etkinlik olarak yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediye Başkanlığı, Şenkaya Doğa Sporları Kulübü ve Şenkaya Spor Kulübün tarafından Şen-Kay Hızek festivali etkinlik olarak yapıldı.
Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "Ülkemizdeki son günlerde Yaşanan Afatlar ve Şehitlerimizden dolayı Hızek Festivalimizi etkinlik olarak yaptık. Geleneksel kış etkinliğimiz hızek kayma sporu yoğun katılımla eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Şenkaya Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde her alandaki sosyal etkinlikleri destekleyerek yeni projelerle vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve çocuklarımızın yüzünde gülücük oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM
Son Dakika Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı