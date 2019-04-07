Son Dakika Haberleri: Şenkaya'da Kurtuluş Coşkusu

Şenkaya'da Kurtuluş Coşkusu

50 dakika önce

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Şenkaya'da Kurtuluş Coşkusu, System.String[]
Erzurum'un Şenkaya ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama töreni sabah Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Belediye Başkanlığında Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir tebrikleri kabul etti. Akabinde Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamalara devam edildi. Buradaki programda temsili göç ve ilçenin düşman işgalinden kurtarılışı canlandırıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü'nün gösterilerinin ardından Kaymakam Tekin ve Belediye Başkanı Bedir halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Başkan Bedir ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat yaptı. Öğrenciler halk oyunları gösterile sunarak, şiirler okudu.

Program günün anlam ve önemi ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. Programın ardından katılımcılar halaylar çekerek kurtuluşu kutladılar. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:09 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Şenkaya, Güncel
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