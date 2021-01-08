Şenkaya'da yangın; bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şenkaya'da yangın; bir kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki yaşlı adam evinde yanarak hayatını kaybetti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki yaşlı adam evinde yanarak hayatını kaybetti. Şenkaya'nın Yazılı Mahallesinde ikamet eden 91 yaşındaki Binali Tören evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sabah 9.5 sularında soba kıvılcımından çıkan yangında yaşlı şahıs dışarıya çıkamayınca evde yanarak hayatını kaybetti Mahalle sakinleri evin kapısının demir kapı ve kilitli olması pencerelerin demirli oluşu nedeni ile müdahale edemeyince yaşlı adam yangında hayatını kaybetti. - ERZURUM

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