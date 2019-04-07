Şenkaya'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümü Çoşkuyla Kutlandı
37 dakika önce
Şenkaya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü çoşkuyla kutlandıERZURUM - Erzurum'un Şenkaya İlçesinin Düşman İşgalinden kurtarılışının 101. Yıldönümü törenlerle kulandı.
Şenkaya
'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü çoşkuyla kutlandı
ERZURUM - Erzurum
'un Şenkaya İlçesinin Düşman İşgalinden kurtarılışının 101. Yıldönümü törenlerle kulandı.
Kutlama töreni sabah Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk
Büstüne Çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Belediye Başkanlığında Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir
tebrikleri kabul etti.
Akabinde Cumhuriyet Meydanında kutlamalara devam edildi. Buradaki programda temsili göç canlandırılarak ilçenin düşman işgalinden kurtarılışı gerçekleştirilerek saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı ile ezan okundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü gösterilerini Sundu. Daha sonra Kaymakam Çağlar Tekin ile Belediye Başkanı Yavuz Bedir Halkın bayramını kutladı.
Günün Anlam ve önemini belirtir konuşmasını Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat yaptı. Öğrenciler halk oyunları oynayarak şiirler okudu.
Kutlama programı günün anlam ve önemi ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilerek sona erdi. Programın ardından katılımcılara halaylar çekerek kurtuluşu kutladılar.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:51 Kaynak: İHA
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