Şenkaya'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.



İlçe meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Anıtı'na protokol tarafından çelenk konulmasıyla devam etti.



Törende, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Akif Yorulmaz vatandaşları selamladı.



Programda konuşan Bedir, Şenkaya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını söyledi.



Konuşmasında ilçe sakinlerine müjde de veren Bedir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile görüştük, doğal gazın bu sene içinde kullanıma sunulması istedik. Bizleri kırmadılar ve doğal gaz kış dönemine kadar çalışmaları bitirilip ilçemizde kullanıma açılacak. Mevlam birlik ve beraberliğimizi bozmasın, Şenkaya'mıza hayırlı olsun." dedi.



Temsili göç ile kurtuluşun canlandırılmasıyla devam eden tören, şiir dinletisi, mehteran ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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