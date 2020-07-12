Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek - Son Dakika

Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek

ERZURUM'un Şenkaya ilçesi kırsalında gri listede aranan teröristi etkisiz hale getiren, 2 teröristi de sağ olarak teslim alan jandarmaya vatandaşlar marşlarla destek verdi.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesi kırsalında gri listede aranan teröristi etkisiz hale getiren, 2 teröristi de sağ olarak teslim alan jandarmaya vatandaşlar marşlarla destek verdi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Şenkaya ilçesi kırsalında dün yaptığı operasyonlarda gri listede 500 bin TL ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu'nu etkisiz hale getirdi. Teröristle birlikte 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca 2 adet el bombası ele geçiren jandarma, bölgede operasyonlarını bugün devam ettirdi. Jandarma tarafından kırsal alanda sıkıştırılan 2 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu ve operasyonla bunun engellendiğini açıkladı.

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AKŞAR MAHALLESİNDEN MARŞ SESLERİ YÜKSELDİ

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerin başarıyla gerçekleştirdiği operasyonun bilgisini alan Şenkaya'nın Akşar Mahallesi'nde yaşayanlar, marşlar çaldı. Güvenlik kuvvetlerini operasyon sebebiyle kutlayan vatandaşlar binalara Türk bayrakları astı. Bölgede teröristlere geçit vermeyeceklerini belirten vatandaşlar, operasyon için jandarmaya teşekkür etti. Vatandaşlar, mahalle merkezinde toplanarak operasyondan dönen güvenlik güçlerini beklemeye başladı.


Jandarma, Erzurum, Şenkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek - Son Dakika
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