Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti - Son Dakika Spor

Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti

7 saat önce

Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.

Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti, System.String[]

Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 13- 14 Mart tarihlerinde Nottingham şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyona 13 ülkeden 23 takım katılacak.

İngiltere, 14 Mart, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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