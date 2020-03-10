Son Dakika › Spor › Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti - Son Dakika Spor
Senkronize buz pateni genç milli takımı, İngiltere'ye gitti
7 saat önce
Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:18 Kaynak: AA
Senkronize Buz Pateni Genç Milli Takımı, Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak için İngiltere'ye hareket etti.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 13- 14 Mart tarihlerinde Nottingham şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.
Organizasyona 13 ülkeden 23 takım katılacak.
Son Dakika Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim