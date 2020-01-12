Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlediği şampiyonaya Ankara, İstanbul , İzmir ve Kocaeli 'den 8 kategoride 13 kulüp ve 362 sporcunun katıldı.

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara 'da sona erdi.

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