Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi

34 dakika önce

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlediği şampiyonaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 8 kategoride 13 kulüp ve 362 sporcunun katıldı.

Şampiyonada dereceye giren kulüpler şunlar:

Pre-Juvenile

1- Akademi Buz Sporları Kulübü (14.45)

2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü(13.99)

3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (13.54)

Juvenile

1- Altın Patenciler Spor Kulübü (21.27)

2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (21.02)

3- Vega Buz Sporları Kulübü (15.56)

Basic Novice

1- Altın Patenciler Spor Kulübü (27.21)

2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (23.45)

3- Milenyum Paten Spor Kulübü (22.10)

Advanced Novice

1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (36.87)

Karışık Yaş I

1- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (32.67)

2- Yükseliş Spor Kulübü (16.49)

Karışık Yaş 3

1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (40.10)

2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (33.43)

3- Yenimahalle Belediye Spor Kulübü (27.42)

Gençler

1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (85.92)

2- Altın Patenciler Spor Kulübü (80.08)

Büyükler

1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (116.76)

İstanbul, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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