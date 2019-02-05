Senkronize Kayak Milli Takımı, Basınla Buluştu

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Ortaköy'deki The Stay Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile spor camiasından birçok isim katıldı.



Toplantıda görüşlerini aktaran Ali Oto, Eylül 2018'de göreve başladıklarını hatırlatarak, "Spora önem vereceğimizi söylemiştik. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Milli takımları kurduk. Bir farkındalık oluşturmak ve Türkiye'deki insanları kayağa özendirmek için Senkronize Kayak Milli Takımı'nın tekrar kurduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Milli Takımlar Genel Direktörü Ender Alkoçlar, yaptığı açıklamada, Senkronize Kayak Milli Takımı'nı eski milli sporcuların yanı sıra bu branşta deneyimi bulunan iş adamları ve sanatçılardan oluşturduklarını aktardı.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Üstün Özbey, 17 sene sonra ay-yıldızlı formayı giymenin şerefini yaşadıklarını vurgulayarak, "Kayağa gönül vermiş insanların yeni bir maceraya adım atmasının ilk günü. Milli takımımız, Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'nda iyi bir şekilde temsil edecektir." diye konuştu.



Kurdukları hayali gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden milli takım oyuncularından Tunç Taşdemir ise Dünya Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını dile getirdi.



Senkronize Kayak Milli Takımı'nda yer alan sanatçı Mustafa Sandal ise 7 yaşında kayak sporuyla tanıştığını belirterek, "Müzik kariyerimde çektiğim birkaç klipte de sevdirmek için bu spora yer vermeye çalıştım. Türk bayrağını temsil etmek, hayatımda yaşayacağım en özel duygulardan biri. Milli takımda yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum." şeklinde görüş belirtti.



Öte yandan Kayak Milli Takımı'nın Bursa'nın Uludağ ilçesinde kampa gireceği ifade edildi.



Senkronize Kayak Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Üstün Özbey, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani.

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