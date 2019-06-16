Şenlik alanındaki gondolda ölüme davetiye çıkartan çalışma
2 saat önce
Antalya'da yaklaşık 15 metre yükseklikteki gondolu hiçbir iş güvenliği almadan söken işçiler yürekleri ağza getirdi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
'da yaklaşık 15 metre yükseklikteki gondolu hiçbir iş güvenliği almadan söken işçiler yürekleri ağza getirdi.
Antalya'da Ramazan ayı boyunca eğlencelerin düzenlendiği Karaalioğlu Parkı'ndaki kanguru, sekolin, tren, helikopter, karasör, salto, gondol, crazy dance, çarpışan araba ve poligonun kaldırılmasına başlandı. Çalışmalar sırasında ise yaklaşık 15 metre yükseklikteki gondolun hiçbir önlem alınmadan kaldırıldığı görüldü. Gondolun en üst noktasına güvenlik önlemi alınmadan çıkan işçilerin çalışmaları vatandaşların kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin vincin ucuna bağlanan halatlarla gondolun orta kısmında bulunan demiri sabitleyerek aşağıya indirmeye çalıştıkları gözlendi. İşçilerin yine önlemsiz şekilde gondolun merdiveninden aşağıya inmesi dikkat çekti. - ANTALYA
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