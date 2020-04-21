"Şenlik Bandosu" evde kalanlar için sokakta konser verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oluşturulan "Şenlik Bandosu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için caddelerde kamyon üzerinde konser verdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oluşturulan "Şenlik Bandosu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için caddelerde kamyon üzerinde konser verdi. Lüleburgaz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Şenlik Bandosu" oluşturdu. Bando, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için, belediyeye ait kamyonetin kasasında Kongre Meydanı'ndan hareket etti. İstanbul Caddesi ve Özerler Mahallesi Altıyol mevkisinde tur atan kamyonet, güzergah boyunca zaman zaman durarak mini konserler verdi. Bandonun 3 gün sokaklarda gezeceği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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