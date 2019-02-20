Son Dakika Haberleri: Şenlik Havasında Kan Bağışladılar

Şenlik Havasında Kan Bağışladılar

22 dakika önce

Adana Kız Lisesi'nde, folklar gösterileri eşliğinde, şenlik havasında kan bağışı gerçekleştirildi.

Şenlik Havasında Kan Bağışladılar, System.String[]
Adana Kız Lisesi'nde, folklar gösterileri eşliğinde, şenlik havasında kan bağışı gerçekleştirildi.

Kızılay Adana Şubesi ile Adana Kız Lisesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler folklor gösterisi sundu, okul yöneticileri ve veliler kan bağışı yaparak, çocuklarına rol model oldu.

Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, organizasyona ev sahipliği yapan Okul Müdürü Yıldız Akman ile kan vererek insani bir sorumluluğu yerine getiren velilere teşekkür etti.

Kan vermenin bir can kurtarmaya vesile olmanın yanı sıra sağlık açısından da faydalarına dikkati çeken Başkan Ramazan Saygılı, "Kan bağışı kalp krizi ihtimalini yüzde 90 azaltır. Kan bağışı kişinin baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıklarının giderilmesinde çok büyük katkısı vardır. Kan bağışçısı her kan verdiğinde; AIDS, Hepatit B, Hepatit C, sifiliz kan grubu taramasından ücretsiz olarak yararlanmış olur" dedi.

Anne ve babaları kan verme öncesinde form doldururken onlara yardımcı olan öğrenciler ise 18 yaşını doldurduklarında kendilerinin de kan bağışında bulunacaklarını söylediler. Ardından folklor gösterisi sunan öğrenciler, şenlik havasında geçen etkinlikte hayranlıkla izlendiler.

Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı, etkinlik sonunda Okul Müdürü Yıldız Akman'a teşekkür plaketi verdi. Akman, Kızılay ile çağrılarına uyarak okula gelip kan bağışında bulunan velilere teşekkür etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:17 Kaynak: İHA

Kızılay, Adana, Güncel
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