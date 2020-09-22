Şenlik iptal edildi,fasulyeler halka dağıtılacak - Son Dakika

Şenlik iptal edildi,fasulyeler halka dağıtılacak

Konyaaltı Belediyesi'nin yıllık üretimi 2 tona kadar düşen Çandır fasulyesinin rekoltesini artırmak amacıyla başlattığı proje, amacına ulaştı.

Şenlik iptal edildi,fasulyeler halka dağıtılacak, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi'nin yıllık üretimi 2 tona kadar düşen Çandır fasulyesinin rekoltesini artırmak amacıyla başlattığı proje, amacına ulaştı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıllık üretimin 30 tona yaklaştığını açıkladı. Esen, fasulyenin tanıtımına yönelik düzenlenen şenliğin salgın nedeniyle iptal edildiğini, elde edilen Çandır fasulyesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti.

Antalya'nın tarımdaki önemli değerlerinden biri olan ve Konyaaltı ilçesindeki Yarbaşçandır Mahallesi'nde yetiştirilen Çandır fasulyesinden günden güne üretim azaldı. Ortalama her yıl 20 ton Çandır fasulyesi yetiştirilen bölgede üretim 2017 yılında 2 tona kadar düştü. Konyaaltı Belediyesi, fasulyenin üretimini artırmak amacıyla Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin 500 metrekarelik mülkiyeti kendisine ait tarlada fasulye yetiştirmeye başladı. Yetiştirilen fasulyeler için Konyaaltı Kent Meydanı'nda 'Çandır Fasulye Şenliği' düzenleyerek fasulyenin tanıtımına katkı yapan Konyaaltı Belediyesi, bir kısım fasulyeyi de tohumluk olarak bölgedeki üreticiye dağıttı. Belediyenin girişimleriyle 3 yılda Çandır fasulyesinde çok ciddi üretim yaşandı. Bu yıl Yarbaşçandır Mahallesi'nde 30 tona yakın fasulyede rekolte bekleniyor.

Üretilen fasulya tohumluk olarak dağıtıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyeye ait 5,5 dönümlük fasulye tarlasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çandır fasulyesinin Antalya'nın meşhur piyazının ana ürünü olduğunu dile getiren Başkan Esen, Antalya piyazının coğrafi işaret almış bir ürün olduğunu hatırlattı. Son yıllarda bölgede Çandır fasulyesinin üretiminin çok düştüğüne dikkati çeken Esen, "Bunun üzerine 2017 yılından itibaren Konyaaltı Belediyesi, Çandır fasulyesini yaşatmak adına belediyenin mülküne ekim yaptı. Buradan hasat edilen ürünler, bölge halkına tohumluk olarak dağıtıldı. Daha sonra fasulyenin tanınması ve tercih edilmesi için şenlikler yaptık" diye konuştu.

Esen: " Şnliği iptal ettik, fasulyeyi halka ulaştıracağız"

Başkan Semih Esen, bu yıl pandemi koşullarından dolayı fasulyeye yönelik şenlik yapmayacaklarını söyledi. Esen, "Bu sene tarlamızdan elde edeceğimiz fasulyeyi, yardım kolilerine koyarak, vatandaşlarımıza yardım olarak göndereceğiz. Çandır fasulyesini halkımıza bu yöntemle ulaştıracağız. Çandır fasulyesinin yaşaması ve geliştirilmesi için üreticimize gerekli desteği veriyoruz. Bu yılki hasat dönemine yaklaştık. Ayrıca ürünümüzün coğrafi işaret alması için de girişimlerimiz devam ediyor. Ürünün coğrafi işaret alması Çandır fasulyesinin tanıtımına çok olumlu katkı yapacaktır" dedi.

Yarbaşçandır Mahalle Muhtarı Kemal Eke de 3 yıl önce başlatılan projeyle köyde belediyenin üreticilere tohum dağıttığını söyledi. Muhtar Eke, "Fasulye ekimi çok azalmıştı. Yılda 2 bin tona kadar düşmüştü. Şimdi 25-30 ton fasulye üretimi oluyor. Çandır fasulyesine son zamanlar ilgi arttı. Belediyenin ekim yapması, bölgede çok büyük bir teşvik oldu. Vatandaş yeniden fasulye ekmeye başladı. Çandır fasulyesinin kabuğu ince, lezzetli bir tadı var. Bu fasulyede geç pişme olmaz. Bir kez bu fasulyeyi yiyen bir daha vazgeçmez" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Çandır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şenlik iptal edildi,fasulyeler halka dağıtılacak - Son Dakika Ekonomi

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