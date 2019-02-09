Şenlikoğlu, "Nefes Alan Şehir Projesi"Ni Tanıttı

AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, "Yeşil Giresun, Nefes Alan Şehir Projesi"ni tanıttı.

AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, "Yeşil Giresun, Nefes Alan Şehir Projesi"ni tanıttı.



Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, "Yeşil Giresun, Nefes Alan Şehir Projesi"nin trafik, otopark, kapalı alan gibi ciddi problemlerin çözümüne yönelik olduğunu söyledi.



Projeyle trafik ve otopark sorunlarını çözeceklerini anlatan Şenlikoğlu, şöyle devam etti:



"Şehir içinde 114 bin metrekare kavşak ve yol düzenlemesi, 3 bin 600 araçlık otopark, 54 bin 500 metrekarelik bölge parkları düzenlemesi, 750 kişi istihdamı yer alıyor. Trafiği rahat akan, kavşak sorunlarını çözmüş, şehrin park yerleri sorununu kapalı otoparklarla bitirmiş, modern pazar alanlarına sahip, çocukların güvenli alanlarda oynadığı, insanların huzur bulduğu bölge parklarıyla ünlü, yeşil bir Giresun yapmaya geliyoruz."



Şenlikoğlu, projede Taşbaşı Parkı'nın bulunduğu noktadan transit trafiğin yer altına alındığını aktararak, "Hatun Camisi'nin olduğu noktadan tekrar trafik üste çıkıyor. Hemen yan taraflarında ise yan yollar var, şehre giriş ve çıkışı trafiği rahatlatarak düzenliyoruz. 20 bin metrekare de yeşil alan olacak, Atatürk Meydanı'nın yaklaşık üç katı demek." dedi.



Projede şehre girilen noktayla ilgili düzenleme olduğu bilgisini veren Şenlikoğlu, şunları aktardı:



"Şehre girildiğinde 40 metrelik yol genişliğine sahip olabilmeyi amaçlıyoruz. Balıkçı arkadaşlarımızı başka noktaya, dolmuş durağını başka noktaya aldık. İleride ise meslek lisesi var, o noktada 800 araçlık kapalı otopark oluşacak. Üst tarafında o bölgenin sosyal ihtiyacını karşılayacak 11 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan oluşturduk."



Şenlikoğlu, projede pazar yeri bölgesinde 7 bin metrekalelik bir alan oluşturduklarını kaydederek, "600 araçlık otopark oluşturduk, bir aşevi oluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi insanların yararlanmasını sağlayacağız. Daha da önemlisi o bölgeye yeşil alan oluşturuyoruz." diye konuştu.



Projede Debboy bölgesinde de düzenleme olduğunu dile getiren Şenlikoğlu, "Oradaki üniversite binalarında düzenlemeye gidiliyor. Bin 500 araçlık otopark çözümü yapıyoruz, aynı zamanda alt taraftaki yolu genişletip rahatlatıyoruz, durakları genişletiyoruz, esnaflar için dükkanlar oluşturuyoruz. Bu debboy bölgesinin can damarı oluyor." diye konuştu.



Şenlikoğlu, projede cumartesi pazar yeri bölgesinde de 300 araçlık otopark ve kapalı pazar yeri düzenlemesi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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