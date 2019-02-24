Son Dakika Haberleri: Şenlikoğlu: "Projelerimizin Arkasında Cumhurbaşkanımız Var"

Şenlikoğlu: "Projelerimizin Arkasında Cumhurbaşkanımız Var"

23 dakika önce

AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Karedeniz Düşünce Kuruluşu'nu ziyaret etti.

Şenlikoğlu:
AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Karedeniz Düşünce Kuruluşu'nu ziyaret etti. Şenlikoğlu burada verdiği bilgide açıkladığı ve açıklayacağı projelerin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu söyledi.

Giresun'da Cumhur İttifakı'nın adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun ziyaretinden son derece mutlu olduklarını ifade eden Karadeniz Düşünce Kuruluşu Başkanı Erol Ayar "Cumhur İttifakı Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, bizim düşünce kuruluşu üyemizdi. İçimizden böyle bir ismin Cumhur İttifakı Giresun Belediye Başkan Adayı olarak belirlenmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten memnun olduğunu belirten Şenlikoğlu ise "Burada olmaktan mutluyum. Düşünce kuruluşları düşünce üreten, yol ve yöntem belirten, görüş ve yeni hedefler çizen toplumların yapı taşlarından biridir" diye konuştu.

Giresun'da uygulamaya koyacakları projeler hakkında kuruluş üyelerine bilgi de veren Şenlikoğlu, projelerin maliyet hesaplarının yapıldığını, projelerin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şahsen bulunduğunu ifade etti. Ziyaret anısına Şenlikoğlu'na "Diriliş Ertuğrul Kalpağı" hediye dildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

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