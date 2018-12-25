Şenlikoğlu, Seçim Çalışmalarını Ziyaretlerle Sürdürüyor

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'u karış karış gezip halkla kucaklaşmaya devam ediyor.

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun'u karış karış gezip halkla kucaklaşmaya devam ediyor. Gittiği yerlerde vatandaşların kendilerini umutla beklediğini gördüklerini ifade eden Şenlikoğlu, bu durumun şevk ve heyecan verdiğini söyledi.



Yaptığı ziyaretler sonrası vatandaşlardan edindiği bilgi ve istekler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunan Şenlikoğlu "İmar karmaşası, trafik çilesi, otopark sorunu, şehirleşme, planlama, kaynakların hesapsız kullanılması, ekonomik problemler, alternatif proje eksikliği gibi aşılması gereken birçok temel problemler var. Bu bekleyen ve çözüme kavuşturulması gereken sorunlar Ancak AK Parti Belediyeciliği ile çözüme kavuşturmak mümkün hale gelmiştir" dedi.



"Giresun'da sorunları çözüme kavuşturacak adres bellidir" diyen Şenlikoğlu, "Biz tüm bu sorunlara çözüm üretmek için elimizi taşın altına koyduk. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Giresun'u içerisinde bulunduğu bu sorunlar yumağından kurtarıp, halkımıza hak ettiği hizmetleri sunabilmek için gönüllü olduk. Biz hayali değil gerçek vaatlerle halkımıza hizmet için bu yola çıktık. Bu şehrin sokaklarında, caddelerinde yaşayan bir fert olarak, ilimizin sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını çok iyi biliyoruz. Halkımızdan gördüğümüz ilgi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor, motivasyonumuzu ve sorumluluğumuzu artırıyor. Vatandaşlarımızın bizlere olan desteğinin, partimize ve bizlere olan inancıyla, güveniyle alakalı olduğunu biliyoruz. Çünkü biz 16 yıldır aralıksız halka hizmetin ve belediyeciliğin dersini veriyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman umut dağıtan, uçuk hayallerle halkı kandıranlardan olmadık, olmayacağız. Bizim halkımıza hizmet anlamında bu zamana kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Esad Rejimi Güçleri, Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı

Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak